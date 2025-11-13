Dank einer aufmerksamen Nachbarin hat die Polizei am Mittwoch in Neuhausen einen Fahrraddiebstahl vereitelt. Die Frau hatte gegen 0.50 Uhr beobachtet, wie sich zwei Männer in einem Innenhof in der Dom-Pedro-Straße an abgestellten Rädern zu schaffen machten; sie verständigte die Polizei.

Bei der Fahndung nach den geflüchteten Männern traf eine Streife auf zwei Verdächtige – einen 52-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und einen 46-Jährigen aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen. Bei ihnen wurde Aufbruchwerkzeug gefunden.

Zudem stellten die Beamten fest, dass im Innenhof ein Gravel- und ein Mountainbike im Wert von mehreren Tausend Euro angegangen worden waren und das Auto des 46-Jährigen für den Abtransport von Rädern vorbereitet war. Die Männer wurden festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.