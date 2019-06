21. Juni 2019, 18:05 Uhr "Gay German Cop" Vielfalt in Uniform

Wolfgang Appenzeller ist Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Bundespolizei - 50 Jahre nach den Stonewall-Unruhen, bei denen sich Polizei und Homosexuelle prügelten.

Von Julia Bergmann

Breite Schultern, gepflegter Vollbart, fester Händedruck. Wolfgang Appenzeller hat alles, was man braucht, um gemeinhin als "richtiger Kerl" zu gelten. Obendrein trägt er Polizeiuniform. Und er ist schwul. Seit 2014 ist Appenzeller offizieller Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der Bundespolizeidirektion München. Eine der ersten Polizeibehörden in Deutschland, die eine solche Stelle geschaffen hat. Als "Gay German Cop" ist er auch auf Social Media aktiv. Er will sein Thema nach außen hin sichtbar machen. Er will zeigen, dass die Polizei divers ...