FeldmochingMotorradfahrer flüchtet mit 150 Kilometern pro Stunde vor Polizei

Die Polizei sucht nach dem Fahrer einer Honda CBR 1000 ST (Symbolbild).
Die Polizei sucht nach dem Fahrer einer Honda CBR 1000 ST (Symbolbild). (Foto: Carsten Rehder/dpa)

Eine Zivilstreife will den Fahrer kontrollieren. Doch der rast davon und überfährt mehrere rote Ampeln.

Die Polizei fahndet nach einem Motorradfahrer, der Samstagnacht vor einer Kontrolle geflohen ist und dabei eine Vielzahl von Vergehen begangen hat.

Eine Zivilstreife wollte den Fahrer einer Honda CBR 1000 ST an der Kreuzung Lerchenauer Straße/Georg-Brauchle-Ring kontrollieren. Offensichtlich hatten er und ein zweiter Biker die Polizisten aber bemerkt.

Als die Ampel auf Grün sprang, beschleunigte der Honda-Fahrer stark und flüchtete stadteinwärts. Die Streife folgte ihm, der andere Fahrer fuhr auf einer Ducati in eine andere Richtung. Der Hondafahrer erreichte Geschwindigkeiten von mehr als 150 Kilometern pro Stunde und überfuhr mehrere rote Ampeln, bevor die Polizisten die Verfolgung aufgaben, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.

