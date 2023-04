Viel Glück im Unglück hatten am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr eine Mutter und ihr sechsjähriger Sohn. Die Mutter war mit dem Rad auf der Zenettistraße in Richtung Isar unterwegs. Im Fahrrad-Kindersitz saß ihr Sohn. Als sie an der Einmündung in die Thalkirchner Straße ankam, zeigte die Ampel rot, sie blieb stehen. Das galt auch für einen Lkw-Fahrer, der in die Thalkirchner Straße einbiegen wollte. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhren beide gleichzeitig los. Die Radfahrerin geradeaus, der LKW nach rechts, es kam zum Zusammenstoß. Die 39-jährige Radfahrerin stürzte. Sie kam mit Prellungen und Schürfwunden davon. Der sechsjährige Junge verletzte sich schwer und brach sich den Arm.

Beide wurden, wie die Polizei mitteilt, im Krankenhaus behandelt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.