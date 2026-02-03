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TrickbetrugFalsche Handwerker verlangen 20 000 Euro für neue Regenrinne

Trickbetrüger gaben sich als Handwerker aus, um eine vermeintlich kaputte Regenrinne zu ersetzen.
Trickbetrüger gaben sich als Handwerker aus, um eine vermeintlich kaputte Regenrinne zu ersetzen. U. J. Alexander/Imago

Fünf Männer klingeln bei einem Ehepaar und behaupten, es sei eine Reparatur nötig. Nach getaner Arbeit setzen die Trickbetrüger ihre Opfer unter Druck – und erbeuten mehrere Tausend Euro.

Ein Ehepaar aus Harlaching ist am Montagnachmittag Opfer von Trickbetrügern geworden, die sich als Handwerker ausgaben. Fünf bislang unbekannte Männer klingelten an der Tür des Ehepaars und machten Mängel an der Regenrinne des Hauses aus. Daraufhin rissen die Männer diese ab, installierten eine neue und forderten 20 000 Euro als Bezahlung – eine für die Arbeit überzogene Summe. Zudem kundschafteten sie das Ehepaar nach Schmuck und Edelmetallen aus und setzten die beiden verbal unter Druck.

Der 80-jährige Ehemann fuhr daraufhin mit zwei der Männer zur Bank, hob mehrere Tausend Euro ab, gab sie den Männern und tätigte wieder daheim noch eine Schnellüberweisung über mehrere Tausend Euro an die Täter. Daraufhin flüchteten die Männer in einem weißen Kleintransporter in unbekannte Richtung. Die Münchner Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sucht nach Zeugen, die in der Umgebung – im Bereich von Grünwalder Straße, Säbener Straße, Dolomiten- und Naupliastraße – von dem Fall mitbekamen.

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