Ein Ehepaar aus Harlaching ist am Montagnachmittag Opfer von Trickbetrügern geworden, die sich als Handwerker ausgaben. Fünf bislang unbekannte Männer klingelten an der Tür des Ehepaars und machten Mängel an der Regenrinne des Hauses aus. Daraufhin rissen die Männer diese ab, installierten eine neue und forderten 20 000 Euro als Bezahlung – eine für die Arbeit überzogene Summe. Zudem kundschafteten sie das Ehepaar nach Schmuck und Edelmetallen aus und setzten die beiden verbal unter Druck.