Vasen und Kerzen zerstört:Sachbeschädigung an der Synagoge

Leichten Sachschaden haben zwei Personen in der Nacht zum Sonntag an der Synagoge am Sankt-Jakobs-Platz angerichtet. Vor dem Haupteingang der Synagoge hatten Gläubige Blumensträuße und Kerzen abgelegt – wohl, um an die Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel vom 7. Oktober 2023 zu erinnern. Der Sicherheitsdienst des benachbarten jüdischen Gemeindezentrums beobachtete gegen 1.30 Uhr morgens, wie die beiden Personen auf die Gegenstände eintraten. Dabei gingen eine Vase und einige Kerzen zu Bruch.