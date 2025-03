Es war zwar Faschingsdienstag – die Polizei hat trotzdem nicht geduldet, dass ein Mann in seinem Auto durch die Stadt fuhr und mit einer Pistole herumfuchtelte. Eine Passantin hatte den Mann in seinem Wagen gegen 22.30 Uhr in der Nähe des Westparks gesehen und wegen der Pistole den Polizeinotruf verständigt. Auch das Kennzeichen konnte sie mitteilen. So wurden zahlreiche Polizeistreifen in die Fahndung einbezogen.