Bei einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Riem hat der Täter Bargeld in Höhe von 1000 Euro erbeutet. Wie die Polizei berichtet, betrat der Mann am Freitag gegen 18.20 Uhr den Laden in der Selma-Lagerlöf-Straße und tat zunächst so, als würde er sich umsehen.