Der nach Angaben der Polizei alkoholisierte Mann bog mit einem Opel Corsa am Samstag gegen 3.45 Uhr am Odeonsplatz Richtung Brienner Straße ab und krachte dabei beinahe in einen Streifenwagen. Danach wollte er über die Kardinal-Faulhaber-Straße türmen und gab dabei richtig Gas – mit ausgeschaltetem Licht. Dabei soll er bis zu 110 Kilometer pro Stunde schnell gewesen sein. Am Promenadeplatz blieb der Corsa-Fahrer stehen, wohl in der Hoffnung, unentdeckt zu bleiben.

Weil er sich gegen eine Alkoholkontrolle heftig wehrte und dabei einen Polizisten verletzte, nahmen ihn die Beamten vorübergehend fest. Der 22-Jährige ist der Polizei wegen früherer Sexualdelikte bekannt und saß derentwegen bereits in Haft.