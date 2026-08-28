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HarlachingPolizei kontrolliert Radler auf dem Isarradweg

8 Radler wurden erwischt, die während der Fahrt telefonierten (Archivbild).
8 Radler wurden erwischt, die während der Fahrt telefonierten (Archivbild).
Foto: Robert Haas

Viele Radfahrer waren zu schnell unterwegs und mehrere Personen wurden beim Telefonieren erwischt.

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Bei einer Schwerpunktkontrolle auf dem Isarradweg hat die Polizei Fahrradfahrer kontrolliert. Die Beamten trafen auf eine Vielzahl von Radlern, die viel zu schnell auf dem Weg, der auch von Fußgängern genutzt wird, unterwegs waren. Sie wurden über die Gefahren belehrt.

Die Polizisten zogen auch mehrere Pedelecs aus dem Verkehr, die so manipuliert waren, dass sie höhere Geschwindigkeiten erreichen können. Dadurch waren sie nicht mehr versichert, zum Teil hätten die Fahrer einen Führerschein benötigt.

Daneben wurden 18 Radler erwischt, die während der Fahrt telefonierten – sie müssen jetzt jeweils 55 Euro Bußgeld bezahlen.

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