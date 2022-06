Die Spritzfahrt auf einem gestohlenen Rasentraktor endete für drei alkoholisierte junge Männer am Sonntagmorgen nach kurzer Flucht an einem Poller. Zuvor waren sie vor der Nase der alarmierten Polizei mit dem aus einer Tiefgarage in Pasing entwendeten Gerät davongefahren. Die Beamten verfolgten den Aufsitzrasenmäher zu Fuß und fanden ihn nach wenigen Metern mit abgebrochenem Stützrad an einem Pfosten. Alle drei Tatverdächtigen seien festgenommen worden, einer habe 2,5 Promille gehabt. Wer gefahren sei, müsse noch ermittelt werden. Angezeigt wurde das Trio wegen Diebstahls, Trunkenheit im Verkehr sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.