7. Juni 2019, 18:52 Uhr Polizei München Mordverdacht: Enkel verhaftet

Die Polizei hat am Donnerstagabend in einem Münchner Hotel einen 21-Jährigen festgenommen, der seine Großmutter in Köln erstochen haben soll. Wie die Kölner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, hat der Mann die Tat gestanden. Er habe seit März dieses Jahres bei seiner Oma gewohnt, sagte ein Sprecher. Diese Woche sei es aber zu einem Streit gekommen. Die Staatsanwaltschaft sieht einen dringenden Tatverdacht wegen Mordes aus Heimtücke. Das Amtsgericht Köln erließ Haftbefehl. Die 79-Jährige war am Mittwoch tot in ihrem Haus gefunden worden. Der Enkel war nach der Tat geflüchtet.