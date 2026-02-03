Unbekannte haben ein Lastenrad der Partei „ Die Linke “ von einem Abstellplatz in Haidhausen gestohlen und mit verfassungsfeindlichen Kennzeichen beschmiert, darunter Parolen und ein Hakenkreuz. Das Rad mit auffälligem roten Korb und dem Parteilogo wurde am vergangenen Samstag in einer Sammeltiefgarage entdeckt, ebenfalls in Haidhausen, aber nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Ort des Diebstahls.

Das Fahrrad wurde von der Polizei untersucht und wird derzeit verwahrt. Das für politische Straftaten zuständige Kriminalfachdezernat 4 übernahm die Ermittlungen. Wann genau das Rad gestohlen und beschmiert wurde, ist unklar. Das Rad gehört keiner Einzelperson, weswegen der Diebstahl wohl lange nicht auffiel. Die Tat fand im Zeitraum zwischen Ende September 2025 und Anfang Januar 2026 statt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Diebstahl in der Umgebung vom Simon-Knoll-Platz sowie der Rabl- und der Hochstraße womöglich mitbekommen haben.