Drei junge Männer lösten am frühen Samstagabend einen größeren Polizeieinsatz am Jakobsplatz aus. Vor dem Jüdischen Museum sind seit längerer Zeit Bilder von Geiseln der Hamas und getöteten israelischen Soldaten aufgestellt, außerdem Kerzen. Die drei Männer, 19, 20 und 31 Jahre alt, syrische Staatsbürger mit Wohnsitzen in Österreich, spuckten auf die Bilder und riefen Parolen.