In Haidhausen hat die Polizei am vergangenen Freitag drei Fahrraddiebe festgenommen. Gegen 17.30 Uhr bemerkte danach ein Zeuge, wie die Männer auf der Straße insgesamt drei Fahrräder in einen Kleintransporter einluden. Da ihm das verdächtig vorkam, rief er die Polizei. Die Beamten konnten die drei Tatverdächtigen kontrollieren: einen 24-Jährigen, einen 26-Jährigen und einen 28-Jährigen, alle mit Wohnsitzen in Baden-Württemberg. Im Inneren des Kleintransporters fanden die Polizisten mehrere teilweise hochwertige Fahrräder und einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag in bar.

Die Beamten stellten außerdem fest, dass die drei Tatverdächtigen aktuell eine Wohnung in Haidhausen nutzten, wie die Polizei weiter mitteilt. Bei der Durchsuchung konnten sie ein weiteres, vermutlich entwendetes Fahrrad sowie mehrere Fahrradteile finden und beschlagnahmen. Die in München sichergestellten Fahrräder haben nach Angaben der Polizei insgesamt einen Wert von circa 15 000 Euro.

Beamte aus den örtlich zuständigen Dienststellen der Polizei Baden-Württemberg durchsuchten noch am selben Tag auch die drei dortigen Wohnungen der Verdächtigen. Hierbei konnten insgesamt vier weitere teilweise hochwertige Fahrräder aufgefunden und sichergestellt werden. Eines davon wurde erst vor wenigen Tagen aus einem Innenhof im Münchner Stadtteil Au entwendet.

Die Polizei konnte den Großteil der sichergestellten Fahrräder bisher noch nicht ihren Eigentümern zuordnen. Sie bittet daher Personen, die in jüngster Zeit Opfer eines Fahrraddiebstahls geworden sind, Anzeige zu erstatten. Auf der Internetseite der Polizei kann man zudem überprüfen, ob das entwendete Fahrrad bereits gefunden wurde. Wenn man sein Rad dort entdeckt, kann man sich mit dem Polizeipräsidium München unter 089/2910-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung setzen.