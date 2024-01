Im Saunabereich des Dantebades hat sich ein 54-Jähriger am Samstagabend vor zwei Frauen entblößt und am eigenen Geschlechtsteil herumgespielt. Dabei suchte er den Blickkontakt der beiden. Dies teilte die Polizei mit. Die 57 und 52 Jahren alten Frauen informierten umgehend das Personal des Schwimmbads, das den Münchner bis zum Eintreffen der Polizei festhalten konnte. Gegen den Exhibitionisten, so ein Polizeisprecher, wird weiter ermittelt. Bislang sei er nicht einschlägig bekannt.

Vorübergehend festgenommen hat die Polizei ebenfalls am Samstagabend einen Exhibitionisten, der auf einer Sitzreihe in der U-Bahn, Höhe Laimer Platz, mit heruntergelassener Hose an seinem Glied herumhantierte und dabei den Blickkontakt zu einem 33-Jährigen suchte. Dieser verständigte die Polizei, die den 24 Jahre alten Mann in der U-Bahn stellen konnte. Er sei polizeilich bekannt.