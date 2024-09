Westend:Mann hält Einbrecher fest

Mit der Hilfe eines couragierten Bürgers ist es der Polizei gelungen, einen mutmaßlichen Einbrecher festzunehmen. Der 29-jährige Münchner war am Dienstag kurz vor 22 Uhr mit einer Begleitung im Westend spazieren. Plötzlich sahen die beiden einen Mann, der an der Guldeinstraße gewaltsam versuchte, die Tür zu einer Baustelle zu öffnen. Während die Frau bei der Polizei anrief, sprach der Mann den mutmaßlichen Einbrecher an, woraufhin dieser flüchtete.