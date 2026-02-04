Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Boutique in Haidhausen eingebrochen und haben dort mehrere Handtaschen im Wert von insgesamt mehr als zehntausend Euro gestohlen. Gegen 3 Uhr wurde eine Anwohnerin auf die Diebe aufmerksam, als diese sich gewaltsam und lärmend Zugang zu dem Geschäft im Franzosenviertel verschafften. Mithilfe einer Kreissäge beschädigten die Täter die Holztür und gelangten so in den Laden. Bevor die Polizei eintraf, flüchteten sie mit einem schwarzen Kleinwagen. Eine erste Fahndung blieb erfolglos und lieferte keine Hinweise auf die Täter.
Wie hoch die Schadenssumme genau ist, ist nach Angaben der Polizei bisher nicht abschließend ermittelt. Unter den 20 gestohlenen Handtaschen befanden sich auch Modelle der Luxusmarke Hermès. Nachdem die Kriminalpolizei den Tatort untersucht hatte, übernahm das für Diebstähle zuständige Kommissariat 52 die Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen.