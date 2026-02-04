Zwei Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Boutique in Haidhausen eingebrochen und haben dort mehrere Handtaschen im Wert von insgesamt mehr als zehntausend Euro gestohlen. Gegen 3 Uhr wurde eine Anwohnerin auf die Diebe aufmerksam, als diese sich gewaltsam und lärmend Zugang zu dem Geschäft im Franzosenviertel verschafften. Mithilfe einer Kreissäge beschädigten die Täter die Holztür und gelangten so in den Laden. Bevor die Polizei eintraf, flüchteten sie mit einem schwarzen Kleinwagen. Eine erste Fahndung blieb erfolglos und lieferte keine Hinweise auf die Täter.