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KriminalitätMutmaßlicher Dealer attackiert Polizisten im Bahnhofsviertel

Die Polizei nahm einen Mann im Münchner Bahnhofsviertel fest (Symbolbild).
Die Polizei nahm einen Mann im Münchner Bahnhofsviertel fest (Symbolbild).
Foto: Sina Schuldt/dpa

Der 34-Jährige versucht danach zu fliehen, doch die Beamten schnappen ihn. In seinem Hotelzimmer finden sie Drogen „in nicht geringer Menge“.

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Die Münchner Polizei hat am vorigen Sonntag im südlichen Bahnhofsviertel einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 34-Jährige war einer Streife verdächtig vorgekommen, weshalb sie ihn gegen 22.30 Uhr kontrollieren wollte. Dem widersetzte sich der Verdächtige jedoch: Er griff zwei uniformierte Beamte zunächst mit Schlägen und Tritten an und versuchte dann zu flüchten, konnte aber schnell festgehalten werden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden Betäubungsmittel sowie Bargeld gefunden.

Im Verlauf der Ermittlungen entdeckten Beamte im Hotelzimmer des 34-Jährigen in der Schwanthalerstraße weitere Drogen „in nicht geringer Menge“, wie es im Polizeibericht hieß: etwa 140 Gramm Kokain, knapp 20 Gramm Crystal Meth sowie eine Handvoll Ecstasy-Tabletten; dazu kamen 2000 Euro in bar. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Spanier, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt das für Rauschgiftdelikte zuständige Kommissariat 83 der Münchner Kriminalpolizei, wegen des Angriffs auf die Polizisten das für Gewaltdelikte zuständige Kommissariat 24.

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