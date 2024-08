Ein Diensthund hat der Polizei geholfen, einen mutmaßlichen Dieb zu fassen – der Mann widersetzte sich seiner Festnahme und ergab sich erst nach einem „geführten Biss“ des Tiers, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntagnachmittag in Freimann: Ein Mann sollte die Handtasche seiner Frau ins Haus holen, die diese auf dem Gehweg davor vergessen hatte. Draußen aber sah er einen anderen Mann, der in der Tasche wühlte.

Der Hausherr stellte den Dieb zur Rede, wurde von diesem angegriffen und leicht verletzt. Auf der Flucht wurde er von Polizisten angehalten, widersetzte sich aber der Festnahme. Erst als die Malinois-Schäferhündin Tarja ihn in die linke Körperhälfte biss – ohne ihn zu verletzen –, gab er seinen Widerstand auf.