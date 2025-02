Nachts in der Münchner Innenstadt, Ende Januar. Ein 24-Jähriger greift zwei Studenten an. Erst beschimpft er sie queerfeindlich, dann wird er gewalttätig. Die per Notruf alarmierte Polizei kann den Tatverdächtigen festnehmen. In mehr als 600 derartigen Fällen von „Hatecrime“ hat die Polizei 2023 ermittelt, aktuellere Zahlen gibt es noch nicht. Zu befürchten ist, dass sie weiter steigen. Siegfried Benker von der Hilfsorganisation Before sagt: „Das gesellschaftliche Klima führt zu Opfern und Betroffenen.“