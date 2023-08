In der Nacht auf Montag haben Jugendliche offenbar ein Auto gestohlen und dann bei einer Spritztour geschrottet. Gegen Mitternacht fiel der BMW einer Polizeistreife auf, als er auf der Balanstraße ohne Licht über eine rote Ampel raste. Im Auto: drei Jugendliche. Als sie vor einer Kontrolle türmten, setzte der Fahrer den Wagen an der Hochäckerstraße in eine Hecke und die drei ergriffen die Flucht. Wenig später schnappte die Polizei zwei Verdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren. Am BMW befanden sich Aufbruchspuren, weshalb die Beamten von einem Diebstahl ausgehen.