Die Autoposer- und Tuning-Szene hat die Münchner Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle in der Nacht zum Sonntag ins Visier genommen: Von 20 Uhr bis vier Uhr morgens kontrollierten Beamte in der Maxvorstadt und in Schwabing, in Neuhausen , am Olympiapark , in Moosach und Milbertshofen – an bekannten Treffpunkten der Szene oder an ihren Lieblingsstrecken. Anlass der Kontrollen waren Bürgerbeschwerden über Lärmbelästigung und störendes Fahrverhalten besonders nachts und an den Wochenenden.

Insgesamt 27 Fahrzeuge wurden überprüft – in 21 Fällen gab es Beanstandungen. Dabei ging es um Geschwindigkeitsverstöße, einen Fall von Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine erloschene Betriebserlaubnis wegen illegaler Umbauten sowie nicht vorschriftsmäßig angebrachte Spiegel und Scheinwerfer.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie auch künftig gezielt kontrollieren wird, vor allem im Hinblick auf überhöhte Geschwindigkeit, vermeidbaren Fahrzeuglärm, auffälliges Fahrverhalten und technische Veränderungen.