Ein Mann wird von zwei Polizeibeamten angehalten. Ausweiskontrolle. In dem Land, aus dem der Mann geflüchtet ist, nimmt die Polizei Papiere ab – und gibt sie nicht mehr zurück. So hat er es erlebt. Woher soll er wissen, dass das in Deutschland anders ist? Eine Frau ist verzweifelt: Ihr Partner hat sie geschlagen, hat die Kinder bedroht. Jetzt stehen Polizisten in der Wohnung. Können sie helfen?

Fälle wie diese sind künftig leichter zu klären und zu lösen, über sprachliche und kulturelle Hürden hinweg. Davon ist man zumindest im Münchner Polizeipräsidium überzeugt. „Flap“ heißt das Tool, das Barrieren beseitigen und Missverständnisse vermeiden helfen soll. Die Münchner Polizei hat die App zusammen mit der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) entwickelt. Inzwischen kommt sie auf 5200 Münchner Polizei-Diensthandys zum Einsatz.

Die vier Buchstaben Flap stehen für „Foreign Language Application Police“, also polizeiliche Fremdsprachen-App. Das ist ein bisschen missverständlich, denn Flap ist keine Übersetzungs-KI. Die App informiert in derzeit elf Sprachen über die wichtigsten polizeilichen Maßnahmen – von Identitätsfeststellung und Kontaktverbot nach häuslicher Gewalt bis hin zu Festnahme und Platzverweis. 21 häufige polizeiliche Verfahren kann Flap in Sprache und Animationen erklären.

Das soll den Münchner Polizistinnen und Polizisten helfen, „auf Augenhöhe“ zu kommunizieren. Und es funktioniert – das versichern am Mittwoch bei der Vorstellung der App zumindest zwei Beamte, die Flap schon im Dienst nutzen und Erfahrungen bei Einsätzen gesammelt haben.

Damit diese Informationen zugleich verständlich und eben doch juristisch richtig sind, war jede Menge Vorarbeit nötig. „Je mehr Einfachheit, desto mehr Komplexität“, weiß LMU-Vizepräsidentin Francesca Biagini. Stolz verweist die Mathematikerin auf den Wissenstransfer aus der Linguistik, einer Geisteswissenschaft.

Noch zu Corona-Zeiten hat ein Team um Jörg Roche beim Institut für Deutsch als Fremdsprache begonnen, die App zu entwickeln. Nach den Vorstellungen der Münchner Polizei und mit finanzieller Unterstützung des bayerischen Innenministeriums. Erstmals getestet wurde Flap dann auf dem Oktoberfest. Auch bei solchen internationalen Großereignissen solle die App helfen, „sprachliche Hürden schnell und einfach zu überwinden“, hofft Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Gar nicht so einfach in einem tosenden Bierzelt – und ohne Italienisch im Auswahlmenü der App. Oder? Das mit dem Italienisch hätten viele seiner Wiesn-Beamten inzwischen selbst drauf, versichert Münchens Polizeichef Thomas Hampel. Entwicklungs-Teamleiter Roche erklärt, dass die Basis der App sich ursprünglich an Geflüchtete gerichtet habe. Deshalb Sprachen wie Farsi oder Arabisch. „Viele Menschen, die als Flüchtlinge in unser Land gekommen sind“, hätten negative Erfahrungen mit der Polizei in ihren Herkunftsländern gemacht, sagt der Innenminister.

Stolz auf die Flap-App (von links): Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel, Jörg Roche sowie Francesca Biagini von der Ludwig-Maximilians-Universität und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). (Foto: Robert Haas)

Einen „Baustein für interkulturelle Kompetenz“ nennt der Polizeipräsident die Flap-App. Ihm ist das wichtig, schließlich hat er in seiner und für seine Behörde einen „Wertekompass“ entwickeln lassen. „Menschlich, professionell, respektvoll“ sollen sich Münchner Polizistinnen und Polizisten verhalten. Und da ist es schon mal gut, wenn der Mann oder die Frau gegenüber versteht, was die Uniformierten gerade von ihm oder ihr wollen. Und was eben nicht.

Manches erklärt Flap ganz schnell. Anderes dauert länger. Etwa einer des Deutschen nicht mächtigen Mutter zu erklären, wie die Polizei sie und ihre Kinder vor gewalttätigen Übergriffen schützen kann. Erst spricht die App und zeigt das Gesagte nochmal in Schriftform, dann verdeutlichen Bilder den Vorgang. Und danach erfährt der Beamte auf Deutsch, was Flap gerade gesagt hat.

Auch wenn die Polizistinnen und Polizisten ihre Gegenüber nahe an sich heranlassen müssen, damit diese die App sehen und hören können: Das neue Tool sei eine große Hilfe, versichern sie. In Situationen, in denen es brenzlig wird, bleibt das Handy jedoch in der Tasche. Eigensicherung geht vor. Daran erinnert Flap auf seiner Startseite.