Ein Altkleiderdieb hat am Sonntag einen Großeinsatz der Polizei im Münchner Stadtteil Haidhausen verursacht. Anwohner beobachteten den Mann gegen 11.15 Uhr nicht nur dabei, wie er einen Altkleidercontainer durchsuchte, sondern auch, dass er „in seinem Hosenbund einen pistolenähnlichen Gegenstand“ dabeihatte, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Daraufhin alarmierten die Anwohner die Polizei, die mehrere Streifenwagen zum Einsatzort schickte. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Bei ihm handelte es sich um einen 41-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei seiner Durchsuchung wurde Diebesgut aus dem Altkleidercontainer entdeckt, außerdem Betäubungsmittel sowie eine sogenannte Anscheinswaffe, eine Softair-Pistole.

Der 41-Jährige wurde unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.