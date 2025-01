Drei maskierte Jugendliche haben am Mittwochabend einen 14-Jährigen überfallen. Laut Polizeibericht kamen sie in einer Grünanlage an der Pasinger Avenariusstraße auf ihn zu, schubsten und ohrfeigten ihn. Anschließend nahmen sie ihm sein Handy, seinen Gürtel sowie zehn Euro ab und flüchteten.