Ein 42-jähriger Mann hat am Samstag gegen 18 Uhr Parfüm aus der Auslage des Galeria Kaufhof am Marienplatz entwendet. Er steckte die Beute in eine Papiertüte und verließ das Kaufhaus ohne zu bezahlen.

Ein 19-Jähriger beobachtete den Tatverdächtigen. Er verständigte die Polizei und folgte dem Mann zur U-Bahn-Station Marienplatz. Als der 42-Jährige in die Linie U 3 einsteigen wollte, versuchte ihn sein Verfolger daran zu hindern, wurde aber beiseite gestoßen. Zu dieser Zeit kam die Polizei und nahm den Mann fest. Dieser wehrte sich heftig.

Laut Polizei solidarisierten sich plötzlich auch Fahrgäste der U-Bahn mit dem Mann. Sie bedrängten die Beamten massiv. Erst als weitere Einsatzkräfte hinzukamen, entschärfte sich die Situation.

Das Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro wurde sichergestellt, der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Wie die Polizei mitteilt, ist er bereits wegen Körperverletzung und Raub aufgefallen. Auch die Fahrgäste, die dem Tatverdächtigen geholfen haben, müssen mit Anzeigen rechnen.