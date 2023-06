Der 13-Jährige kollidiert in der Lerchenau mit einem Auto und muss anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 13-jähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in der Lerchenau schwer verletzt worden. Laut Polizei trug das Kind keinen Helm - und an seinem Fahrrad waren keine Bremsen installiert.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Junge am Dienstagnachmittag von einer Firmenausfahrt auf die Lerchenstraße, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Zur selben Zeit fuhr ein 61-jähriger Rentner in seinem Auto die Straße entlang. Fahrrad und Auto stießen frontal zusammen, der Junge wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Unter anderem erlitt er Kopfverletzungen, wohl auch, weil er keinen Fahrradhelm trug. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.

Am Wagen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro, am Rad einer von wenigen Hundert. Nun soll unter anderem geklärt werden, warum sich am Fahrrad des Jungen keine Bremsen befanden.