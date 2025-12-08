Eine Seniorin ist in ihrer Wohnung im Lehel von zwei Männern überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, klingelten die Männer am Sonntagvormittag bei der über 80-Jährigen unter dem Vorwand, sie seien Paketzusteller.

Die Frau öffnete die Tür, worauf sich einer der beiden an ihr vorbeidrängte und ins Schlafzimmer ging. Der andere dirigierte sie samt ihrem Rollator in ein anderes Zimmer. Dort drohte er, sie mit einem Schal zu knebeln und die Hände zu fesseln. Als die Frau das vehement ablehnte, ließ er es allerdings bleiben und nahm ihr nur das Hausnotruf-Band ab.

Währenddessen hatte der zweite Täter die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Schließlich verließen beide den Tatort und nahmen Schmuck, Bargeld und eine Uhr im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags mit. Danach verständigte das Opfer den Polizeinotruf, eine Sofortfahndung brachte keine Ergebnisse.

Ein Täter wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben, der andere als etwa 35 Jahre. Beide trugen kurzärmlige rote Westen, wie sie tatsächlich von Paketdiensten benutzt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich Seeau-, Himbsel- und Oettingenstraße Beobachtungen gemacht haben.