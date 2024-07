Eine 79 Jahre alte Münchnerin ist am Samstag gegen 18.15 Uhr im Bereich der Stöberlstraße im Stadtteil Laim Opfer eines Straßenräubers geworden. Ein Mann, der eine auffällige Narbe an der linken Wange vom Ohr bis zum Kinn hat, riss ihr zwei Schmuckketten vom Hals und flüchtete in Richtung Landsberger Straße.

Laut Polizei war der Täter zuvor mit einem Begleiter, der als korpulent und mit Flaschen und einer Tasche bepackt beschrieben wird, am Pasinger Rathaus in einem Bus der Linie 130 Richtung Harras gesehen worden. Der Begleiter des Täters stieg an der Haltestelle „Am Knie“ aus, der Täter zusammen mit seinem Opfer später an der Haltestelle „Pronnerplatz“. Der Täter hatte seine schwarzen Haare nach hinten zu einem Dutt gebunden.

Das Kommissariat 21 der Münchner Kriminalpolizei (Telefonnummer 089/29100) sucht jetzt mögliche Zeugen, die sich an den Täter oder seinen Begleiter erinnern können.