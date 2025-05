Bei einer groß angelegten Kontrollaktion hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag mehr als 100 Verkehrsverstöße festgestellt und angezeigt.

Die Kontrollen fanden großteils im Münchner Norden statt und zielten vor allem auf die sogenannte Autoposer-Szene. An die Spitze der Geschwindigkeitsverstöße setzte sich ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Dachau, der in der Max-Born-Straße in Moosach mit seinem BMW X3 statt der erlaubten 50 mit 113 Kilometern pro Stunde unterwegs war.

In der Hanauer Straße bat ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Landshut mit einem Mercedes GLE die Polizei quasi selbst darum, kontrolliert zu werden: Er ließ wiederholt an Ampeln den Motor aufheulen und wurde schließlich mit 88 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde gemessen. Neben der Anzeige wegen des Geschwindigkeitsverstoßes erwartet ihn auch noch eine wegen Lärmbelästigung.

Am BMW eines 22-jährigen Mannes aus der Oberpfalz wiesen die Beamten Software-Manipulationen zur Leistungssteigerung nach. Das wird teuer für den Fahrer: Allein das Sachverständigen-Gutachten sollte rund 1500 Euro kosten, dazu kommen die Kosten fürs Abschleppen und die zu erwartende Geldstrafe. Bei einer 25-jährigen Frau ergab ein Drogen-Schnelltest Hinweise auf THC- und Kokain-Konsum. Aufgefallen war sie der Polizei, weil sie um 22.50 Uhr nur mit Standlicht fuhr.

Aber nicht nur Autofahrer wurden von der Polizei kontrolliert. Ein 33-jähriger Münchner wurde auf einem E-Scooter mit fast zwei Promille Alkohol erwischt.