Die Münchner Polizei hat drei Heranwachsende erwischt, die ein Kilogramm Kokain mit sich führten. Die zwei Männer und eine Frau, 17, 19 und 19 Jahre alt, wurden in ihrem Auto am frühen Samstagabend in der Elsenheimerstraße kontrolliert, wie die Polizei mitteilt. Dabei entdeckten die Beamten demnach hinter dem Beifahrersitz ein Paket mit einem Kilogramm Kokain. Außerdem führte einer der jungen Männer einen vierstelligen Bargeldbetrag mit sich sowie ein Tierabwehrspray.
Alle drei wurden wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln angezeigt, Kokain, Bargeld und Tierabwehrspray wurden beschlagnahmt. Danach wurden die Wohnungen der beiden Männer durchsucht. Dabei fanden sich in der Wohnung des einschlägig polizeibekannten 17-Jährigen mehrere Messer und eine Schreckschusswaffe, deren Erwerb erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Bei dem 19-Jährigen fanden die Beamten etwa 50 Gramm Marihuana. Nun soll geklärt werden, wem die Betäubungsmittel zugeordnet werden können.