Die Münchner Polizei hat drei Heranwachsende erwischt, die ein Kilogramm Kokain mit sich führten. Die zwei Männer und eine Frau, 17, 19 und 19 Jahre alt, wurden in ihrem Auto am frühen Samstagabend in der Elsenheimerstraße kontrolliert, wie die Polizei mitteilt. Dabei entdeckten die Beamten demnach hinter dem Beifahrersitz ein Paket mit einem Kilogramm Kokain. Außerdem führte einer der jungen Männer einen vierstelligen Bargeldbetrag mit sich sowie ein Tierabwehrspray.