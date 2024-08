Auch wenn viele Menschen in München und im Umland sie in erster Linie als Naherholungsgebiet wahrnehmen – die Isar ist in großen Teilen ihres Laufs ein Wildfluss mit zum Teil erheblichen Gefahren. So kam es in den vergangenen Wochen allein auf der Isar bei Grünwald zu drei schwerwiegenden Unfällen. Zwölf Personen kamen dabei in Not, ein 46-jähriger Mann starb. Dabei haben Stadt und Landkreis je eigene Verordnungen erlassen, die regeln, was dem Menschen auf und am Fluss erlaubt ist – um Gefahren zu minimieren und aus Gründen des Natur- und Umweltschutzes.