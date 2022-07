Das Münchner Polizeipräsidium wird die Übung des Sondereinsatzkommandos (SEK) nachbereiten, die am Donnerstagnachmittag für große Aufregung in Heimstetten gesorgt hat. Mehrere Anwohner hatten Schüsse gemeldet, woraufhin die Polizei umgehend 50 Streifenwagen zum Ort des Geschehens schickte. Die SEK-Beamten hätten schon in den Tagen zuvor geübt, sagte Polizeisprecher Andrea Franken, "aber nicht in der Intensität und nicht mit der Außenwirkung". Üblicherweise informiere die Polizei die Anwohner vorher auch über solche Aktionen; warum das diesmal nicht so gewesen sei, werde nun untersucht. "Dass es erforderlich gewesen wäre, zeigen die Reaktionen", räumte Franken am Freitag ein. Eine dort arbeitende Angestellte berichtete der SZ von "20 Minuten durchgehendem Geschieße und Menschen, die sich in Panik verbarrikadiert hatten". Nachdem die Situation geklärt war, habe die Polizei jeden Anrufer kontaktiert, um sich zu erklären und zu entschuldigen, sagte Franken: "Der Auslöser waren wir, das ist klar." Weil zunächst aber nicht klar war, dass die SEK-Übung der Grund für die Notrufe war, hatte die Polizei einen Terroralarm ausgelöst, der nach dem OEZ-Anschlag 2016 entwickelt worden war. Ob das Konzept im Ernstfall passt, werde ebenfalls geprüft, sagte Franken.