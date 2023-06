24-Jähriger wird am Hauptbahnhof überfallen

Einen 27-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland nahm die Polizei fest.

Ein junger Mann ist in der Nacht zum Freitag am Hauptbahnhof Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der 24-Jährige wartete laut Polizei in der Arnulfstraße auf die Trambahn, als ihn mehrere Männer ansprachen. Einer von ihnen soll ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, ein anderer soll ihm eine Tüte weggenommen haben, die der Mann dabei hatte. Als ihm ein Passant zu Hilfe kam, flüchteten die Täter ohne Beute.

Einen von ihnen, einen 27-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, nahm die Polizei bei der Sofortfahndung fest. Die beiden anderen werden so beschrieben: Einer der Männer soll etwa 1,75 Meter groß sein, dunkle Hautfarbe und schulterlange Dreadlocks haben und Englisch sprechen. Der andere, 40 bis 50 Jahre alt, soll etwa 1,77 Meter groß sein, eine kräftige Statur, ein "osteuropäisches Erscheinungsbild" sowie kurze, dunkelblonde Haare haben und gebrochenes Deutsch sprechen.