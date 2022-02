Zu einem Familienstreit zwischen Mutter und Sohn ist die Polizei am Freitag nach Haidhausen gerufen worden. Die Frau wurde von ihrem Sohn verbal bedroht und beleidigt. Sie hatte die gemeinsame Wohnung verlassen und fürchtete sich, zurückzukehren. Ihr 34-jähriger Sohn sei verhaltensauffällig und deswegen unter Betreuung, habe die Mutter der Polizei mitgeteilt, zudem habe er Betäubungsmittel genommen. Als die Streife kam, wollte der Mann die Wohnungstür nicht öffnen. Er verhielt sich auch gegenüber den Beamten äußerst aggressiv und beleidigte diese verbal. Schließlich trat der 34-Jährige unvermittelt aus dem Haus und lief mit einer vorgehaltenen Axt und einem Messer auf die Beamten zu. Da das eingesetzte Pfefferspray keine erkennbare Wirkung gezeigt habe, drohte die Polizei ihrem Bericht zufolge mit dem Gebrauch einer Schusswaffe. Der Mann zog sich in die Wohnung zurück und flüchtete von dort wenig später, augenscheinlich unbewaffnet. Die Polizisten konnten ihn unter Zurhilfenahme eines Taser festnehmen. In der Wohnung fanden sie neben einer Axt und einem Messer auch Marihuana und zwei Schreckschusswaffen. Der Mann wurde im Krankenhaus untergebracht und angezeigt.