Eine Vielzahl von Polizeibeamten ist am Dienstagnachmittag nach Haidhausen gefahren, um einen Streit zwischen Mutter und Tochter zu schlichten.

Gegen 14 Uhr verständigte das Stadtjugendamt den Notruf – die Behörde betreut die Familie, die in der Nähe des Weißenburger Platzes wohnt: Die 16-jährige bedrohe ihre 39 Jahre alte Mutter mit einem Messer. Als die Beamten eintrafen, hatte die Mutter die Wohnung unverletzt verlassen. Wenig später öffnete die Tochter die Tür und wurde festgenommen. Sie erwartet jetzt ein Verfahren unter anderem wegen Bedrohung.