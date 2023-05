Der 43-Jährige soll einen Kollegen in dessen Wohnung lebensgefährlich verletzt haben. Nun wurde er in Tschechien entdeckt und soll nach Deutschland ausgeliefert werden.

Ein 43-jähriger Vietnamese, der im Verdacht steht, Mitte März einen Landsmann in Giesing lebensgefährlich verletzt zu haben, ist am Mittwoch in Tschechien festgenommen worden. Er soll laut Polizei Mitte Februar mit einem 35-jährigen Kollegen in dessen Wohnung wegen einer Geldforderung in Streit gekommen sein. Dabei soll er diesen mit einem Stichwerkzeug schwer verletzt haben.

Nachbarn hatten wegen des lautstarken Streits die Polizei gerufen. Die Beamten fanden den 35-Jährigen mit Hieb- und Stichverletzungen am ganzen Körper vor. Er musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Die beiden Begleiter des Tatverdächtigen waren an den Körperverletzungen offenbar nicht beteiligt, sollen diese aber auch nicht verhindert haben. Die Polizei führt die beiden in dem Verfahren als Zeugen. Der Verdächtige soll nun nach Deutschland ausgeliefert werden, ein Termin dafür steht noch nicht fest.