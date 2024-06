Ein 33-Jähriger hat am frühen Freitagmorgen versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen und dabei eine Schneise der Verwüstung durch Berg am Laim gezogen. Der Mann fuhr gegen 1.30 Uhr auf dem Schatzbogen in Richtung Kreillerstraße, als ihn Polizeibeamte anhalten wollten. Daraufhin gab der 33-Jährige Gas, überfuhr mehrere rote Ampeln und die Kreillerstraße in den Talerweg hinein.