Am Viktualienmarkt treibt sich womöglich ein Uhrendieb herum. Die Polizei überprüft jedenfalls einen Zusammenhang zwischen zwei Fällen, die sich in der vorigen Woche dort ereignet haben und Parallelen aufweisen. Beide Male wurden hochpreisige Armbanduhren entwendet, beide Male waren die Opfer in mehreren Geschäften rund um den Viktualienmark unterwegs gewesen, beide Male hatten sie nicht sofort etwas von dem Diebstahl bemerkt. Am Donnerstagabend fiel einem 70 Jahre alten Münchner erst zu Hause auf, dass sich seine rund 30 000 Euro teure Uhr nicht mehr am Handgelenk befand; einem 46 Jahre alten Touristen erging es am Samstagmittag ähnlich. Er bemerkte immerhin noch am Viktualienmarkt, dass seine etwa 8000 Euro teure Uhr plötzlich weg war.