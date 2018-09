30. September 2018, 18:48 Uhr Polizei ermittelt Masskrug-Attacke aus dem Hinterhalt

Vor einer Bar an der Landwehrstraße hat ein 21-jähriger Student aus München am Mittwochmorgen gegen 1.20 Uhr einen 43-Jährigen von hinten mit einem Masskrug niedergeschlagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die zwei Männer zuvor in Streit geraten, der Student hatte den anderen zuvor schon einmal niedergeschlagen. Bei dem Schlag mit dem Masskrug, der offenbar aus einem Wiesn-Zelt gestohlen war, ging der Krug zu Bruch. Der 43-Jährige wurde am Kopf und an der Hand verletzt, konnte aber nach einem Tag aus der Klinik entlassen werden. Der 21-Jährige, der 1,7 Promille intus hatte, wurde von einer Polizeistreife festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung