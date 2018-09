9. September 2018, 16:05 Uhr Isarvorstadt Randalierer löst Großeinsatz der Polizei aus

40 Streifen waren im Einsatz, darunter auch das SEK. Der Mann handelte im Drogenrausch.

Am Samstagabend hat es in der Isarvorstadt einen Großeinsatz der Polizei gegeben, weil ein Mann in seiner Wohnung randalierte. Gegen 20 Uhr wurde die Polizei verständigt und rückte mit insgesamt 50 Beamten an, darunter auch Kräfte des SEK. Zu dem Zeitpunkt war unklar, ob der Mann nicht vielleicht bewaffnet war. 40 Streifen waren im Einsatz.

Vor Ort war schnell klar, dass keine Gefährdung für andere Menschen bestand, viele Beamte wurden wieder abgezogen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 27-jährigen Münchner, der sich allein in seiner Wohnung befand und verschiedene Rauschmittel eingenommen hatte. Die Polizei führt seine Aktion auf die Wirkung der Drogen zurück. Der Mann hatte seine Wohnungseinrichtung komplett zerstört und auch mehrere Fensterscheiben eingeworfen. Er wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht.