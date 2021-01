Ein unbekannter Täter hat in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag vergangener Woche eine Brandschutztüre zu einem Büro in der Elisabethstraße aufgehebelt. Mehrere Zimmer wurden durchsucht, einige Hundert Euro konnte der Täter mitnehmen. Vielleicht waren es auch mehrere Täter, da wollte sich die Polizei am Montag nicht festlegen. Sie bittet Zeugen um Hilfe, denen in der Zeit zwischen 18.50 am Donnerstag und 7.20 Uhr am Freitagmorgen etwas aufgefallen ist, was im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte.