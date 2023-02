Ein 32 Jahre alter Mann ist am Freitag festgenommen und zur psychiatrischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht worden, weil er offensichtlich im Drogenrausch randaliert hat. Ein Zeuge hatte die Polizei gegen 21 Uhr informiert, dass in Lochhausen ein Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand von seinem Balkon aus drohe: "Ich knall' euch alle ab!" Einsatzkräfte überwältigten den Mann gegen 22.20 Uhr in seiner Wohnung, eine Waffe fanden sie nicht. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der bereits polizeibekannte 32-Jährige erst wenige Stunden zuvor schon einmal aufgefallen war. Bei einer Verkehrskontrolle um 0.10 Uhr hatte er Drogenkonsum eingeräumt; in seiner Wohnung wurde dann eine geringe Menge Crystal Meth entdeckt. Weil auf einem Social-Media-Account des Mannes zudem eine lange "Feindliste" gefunden wurde, auf der neben seiner Ex-Frau die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde vermerkt ist, wird auch hier der Verdacht einer Bedrohung geprüft.