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PolizeiErst Anfang Juni, doch schon Dutzende Diebstähle in Freibädern

Ein Schwerpunkt der Diebstähle hat sich im Westbad herausgebildet (Symbolfoto).
Ein Schwerpunkt der Diebstähle hat sich im Westbad herausgebildet (Symbolfoto). Florian Peljak

Die Polizei warnt vor steigenden Fallzahlen und gibt Tipps. Die Diebe haben es vor allem auf kleine Wertgegenstände und Bargeld abgesehen.

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In Münchens Freibädern kommt es wieder häufiger zu Diebstählen. Schwerpunkte sind laut Polizei das Westbad, in dem allein bis Anfang Juni 26 Fälle registriert wurden, und das Michaelibad mit zehn Fällen. Die Diebe stehlen vor allem Geldbeutel, Handys und kleine Gegenstände. In einem Fall sei auch ein Geldbeutel mit 800 Euro entwendet worden.

Die Polizei mahnt, gut auf Wertgegenstände zu achten. Wenn man zum Baden ins Wasser gehe, könne man die Schließfächer nutzen oder die Menschen in der Umgebung bitten, wachsam zu sein. Sollte es zu einem Diebstahl kommen, sollte man sich schnell an das Personal wenden oder die Polizei rufen.

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