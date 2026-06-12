In Münchens Freibädern kommt es wieder häufiger zu Diebstählen. Schwerpunkte sind laut Polizei das Westbad, in dem allein bis Anfang Juni 26 Fälle registriert wurden, und das Michaelibad mit zehn Fällen. Die Diebe stehlen vor allem Geldbeutel, Handys und kleine Gegenstände. In einem Fall sei auch ein Geldbeutel mit 800 Euro entwendet worden.

Die Polizei mahnt, gut auf Wertgegenstände zu achten. Wenn man zum Baden ins Wasser gehe, könne man die Schließfächer nutzen oder die Menschen in der Umgebung bitten, wachsam zu sein. Sollte es zu einem Diebstahl kommen, sollte man sich schnell an das Personal wenden oder die Polizei rufen.