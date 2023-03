Seine erste Bewährungsprobe hatte er nur einige Tage nach Antritt der neuen Stelle: den Einsatz anlässlich des Champions-League-Rückspiels Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Den Sicherheitsinteressen der Bahnreisenden gerecht zu werden und gerade bei Fußballeinsätzen für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, wird eine der großen Herausforderungen für Steffen Quaas sein - insbesondere mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 mit den Spielen in München. Der 56-jährige Polizeidirektor ist der neue Leiter der Bundespolizeiinspektion München, und damit verantwortlich für den Hauptbahnhof, Ostbahnhof und Pasinger Bahnhof, drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Außerdem gehören neun angrenzende Landkreise zum Zuständigkeitsbereich der Inspektion. Steffen Quaas, der aus Thüringen stammt, war bereits in verschiedenen Führungsfunktionen tätig, auch als Leiter der Projektgruppe Drohnen und Drohnenabwehr im Bundespolizeipräsidium in Potsdam.