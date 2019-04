7. April 2019, 18:39 Uhr Politischer Frauenbrunch Zu wenig erreicht

Frauen sehen sich von Chancengleichheit noch weit entfernt

Von Sabine Buchwald

Wie zur Einstimmung auf die bevorstehende Tagung im Literaturhaus hört Susanne Schönwälder zufällig im Radio einen Veranstaltungshinweis, dessen Tenor sie kaum fassen kann. Es wird für eine Messe geworben, die alles biete, was Frauen glücklich mache: Wellness, Beauty, Mode. Die Geschäftsführerin des KAB-Diözesanverbands München und Freising eröffnet mit diesem Hörerlebnis ihre Begrüßungsrede am Samstagvormittag und schaut kämpferisch und zugleich hoffnungsfroh auf die überwiegend weiblichen Gäste vor ihr im Saal. Immerhin haben sich alle hier - geschätzte 80 Frauen - gegen Shopping entschieden und für den "politischen Frauenbrunch", zu dem das Bildungswerk der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) geladen hat.

Es ist eine Veranstaltung in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle für Frauen der Stadt. Dass der Titel "Frauen bewegen Politik und Gesellschaft" in vielen Bereichen eher ein Wunsch als eine Tatsache ist, legen die geladenen Rednerinnen nach und nach dar. Freilich sei in der Vergangenheit etliches durch mutige und streitbare Frauen erreicht worden, aber genau besehen letztlich noch viel zuwenig. 100 Jahre Frauenwahlrecht schön und gut, aber von "echter Chancengleichheit sind wir noch weit entfernt", erklärt Nicole Lassal, die Leiterin der Münchner Gleichstellungsstelle. Sie legt in ihren einführenden Worten rasch verbal den Finger in die klaffende Wunde: In den deutschen Parlamenten seien Frauen in der Minderheit, sagt sie, das erschwere ungemein, große Dinge zu bewegen. "Wenn wir bei diesem Tempo bleiben, dann braucht es noch 200 Jahre, bis wir die Gleichstellung erreichen."

Diesen Satz muss man als Frau erst mal verdauen und am besten seiner Tochter jeden Tag gedanklich aufs Pausenbrot schmieren, das heißt mit auf den Weg in die Schule geben. Denn mit Bildung, so dringt es durch die Mikrofone in den nächsten Stunden, wird der Grundstein für Veränderung gelegt. Und es gebe keinen Grund für Frauen, egal welchen Alters, sich zurückzulehnen. Sozialleistungen schon bei geringfügiger Beschäftigung oder Strafe bei Vergewaltigung in der Ehe, was heute als selbstverständlich hingenommen wird, sei kein Geschenk der Männer gewesen, betont beispielsweise Hedwig Fischer, von 1983 bis 1999 ehrenamtliche Vorsitzende des KAB. "Alles ist hart erkämpft." Und das Streiten gehe weiter, so das Fazit von Jutta Allmendinger, schwungvoll sprechende Soziologieprofessorin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Sie sehe sich berufen, die Steine zu werfen, sagt sie.

Sie hat Beispiele parat, die für sich stehen. Veterinärmedizin etwa studierten 80 Prozent Frauen, an der Spitze der Fakultäten oder Kliniken aber seien fast nur Männer zu finden. Gleicher Stundenlohn, schön und gut, doch am Ende des Lebens zähle, was man in der Tasche habe. Und das sei bei Teilzeitarbeit oder nach Jahren in Pflegeberufen eben meistens wenig. Sie wünscht sich wesentlich mehr Impulse von der Politik und mehr Solidarität unter Frauen. "Wir müssen gar nicht innovativ sein", sagt sie, "andere Länder machen uns viel vor".