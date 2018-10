24. Oktober 2018, 18:55 Uhr München heute Politische Münchnerinnen / Urteil nach Vergewaltigung in U-Bahn / Gasteig-Entscheidung

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Wenn man zum Beispiel am Südfriedhof an alten Grabsteinen vorbeigeht, dann verstecken sich die dort beerdigten Frauen hinter Begriffen wie Gattin, Tochter, Witwe. Ihre Persönlichkeiten sind nicht in Erinnerung geblieben. Sie lebten im Schatten der Männer, weil sie es mussten, weil es ihrer Rolle entsprochen hat.

Gegen das Vergessen hat die Lektorin Adelheid Schmidt-Thomé - anlässlich der Revolution 1918 und 100 Jahre Frauenwahlrecht - ihr Buch "Sozial bis Radikal - Politische Münchnerinnen im Porträt" veröffentlicht. Sie schildert darin das Leben von 23 Frauen, die sich für das Wahlrecht, für Bildung von Mädchen und deren Recht, einen Beruf zu ergreifen, einsetzten. Manche kämpften so sehr für Frieden, dass sie verfolgt wurden, wie die unbequeme Pädagogin Marie Zehetmaier. Sie wurde von den Nazis festgenommen und in eine Anstalt eingewiesen.

Im Interview mit meiner Kollegin Christina Hertel (hier zu lesen mit SZ Plus wie auch einzelne Porträts politischer Münchnerinnen) macht die Autorin deutlich, dass es Frauen auch heute noch schwerer haben, sich zu behaupten und gehört zu werden. Im neu gewählten bayerischen Landtag beträgt die Frauenquote beispielsweise nur 26,8 Prozent. "Für Männer ist es natürlich bequemer, wenn alles so bleibt, wie es ist", sagt Schmidt-Thomé und fordert: "Wir Frauen müssen deshalb lauter werden, für unsere Belange noch mehr eintreten."

Das Wetter: Zunächst wolkig, später kommt auch die Sonne ab und zu zum Vorschein. Meist bleibt es trocken bei Temperaturen bis 17 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Deutschlands größtes Lager für menschliche Bioproben liegt in Neuherberg Das Helmholtz-Zentrum bewahrt hier 21 Millionen Röllchen mit Proben in extremer Kälte auf. Sie sollen Forschern Erkenntnisse über Krankheiten wie Diabetes, Demenz und Krebs liefern. Zum Artikel

U-Bahn-Fahrer wegen Vergewaltigung zu Haftstrafe verurteilt Der Mann vergeht sich zwischen zwei Fahrten an der 18-Jährigen. Sein früherer Arbeitgeber will in einer ersten Reaktion das Opfer mit einer Fahrt in der Partytram entschädigen - und entschuldigt sich. Zum Artikel

Streit um Gasteig-Entwurf: "Mutlosigkeit trifft Murks" Der Siegerentwurf für die Sanierung des Kulturzentrums steht fest. Mancher findet ihn grandios, mancher langweilig. Und die unterlegenen Architekten kündigen schon rechtliche Schritte an. Zum Artikel

Haftet der Freistaat, weil die Mietpreisbremse nicht gilt? Zwei Münchner mussten mehr Miete zahlen als im ortsüblichen Vergleich. Klarer Fall für die Preisbremse, doch die war fehlerhaft. Jetzt wird der Freistaat auf Schadenersatz verklagt. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

Landshut: Stadt will Bordelle strenger kontrollieren

Landshut - ein niederbayerisches Idyll. Brave Menschen, sittsam, züchtig. Hier braucht es nicht einmal einen Sperrbezirk für Bordelle. Gibt ja eh keine, dachte man lange. Doch das ist nicht ganz richtig. Zur Kolumne

