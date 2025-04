Die frühere Fraktionsvorsitzende der Grünen im Stadtrat, Anna Hanusch, wird Dezernentin für Umwelt, Stadtgrün und Hochbau in Braunschweig. Der Stadtrat dort wählte sie auf Vorschlag von Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) am Dienstag. Hanusch soll ihre neue Stelle im Sommer antreten, wie ihre Fraktion in München erklärte.