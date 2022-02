Von Heiner Effern

Wer kennt das Gefühl nicht, dass im Alltag beim Jonglieren aller Pflichten und zum Leben notwendigen Freuden etwas hinten runter fallen könnte, das keinesfalls dort landen sollte. Das geht wohl den meisten Menschen so, und auch wenn es im Zeitalter der Shitstorms und des Prangers der sozialen Netzwerke oft in Vergessenheit gerät: Auch Politiker sind Menschen. Die meisten davon auch noch ganz normale wie Sie und ich, mit ganz gewöhnlichen Sorgen und Problemen.

Zum Beispiel haben Politiker genauso wie viele andere das Problem, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Da fällte es den meisten Eltern schon schwer, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Die ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträte müssen in diesen Zylinder auch noch die Politik quetschen, so dass es ganz schön zwickt und drückt. Wie das künftig besser gelingen kann, darüber ist vor Weihnachten in der Vollversammlung eine emotionale Debatte losgebrochen.

Da fielen heftige Vorwürfe, vieles blieb aber auch ungesagt. Deshalb haben meine Kollegin Anna Hoben und ich zwei Väter und zwei Mütter zu einem Familiengipfel der SZ eingeladen. Eineinhalb Stunden diskutierten sich die vier Politiker viel Frust von der Seele, fanden aber auch so manche Gemeinsamkeit. Wenn Sie wissen wollen, warum das Rathaus neben einem Weißwurstzimmer auch ein Kinderzimmer braucht, wer sich selbst als Glucke bezeichnet und was eine Mutter von neun Kinder auf keinen Fall gefragt werden will, dann lesen Sie unser Interview (SZ Plus).

Polizei setzt Schlagstöcke bei Hanau-Gedenken ein Bei der Demo gegen die Sicherheitskonferenz gibt es nur kleinere Zwischenfälle, doch bei einer Gedenkveranstaltung zum rassistischen Anschlag in Hanau kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Teilnehmern und Polizisten.

Prozessbeginn: Kriegswaffen für deutsche Rechtsextremisten Gesinnungsgenossen mit Uzi, Kalaschnikow und Pumpgun beliefert: Angeklagt sind drei Männer, die tödliche Ware aus Kroatien nach München gebracht und weiterverkauft haben sollen.

Drei Jahre Haft für Drogenkurierin Die Übersetzerin kam aus Spanien und landete mit mehr als fünfeinhalb Kilogramm Marihuana im Koffer am Münchner Flughafen. Ihre Hintermänner wollte sie nicht nennen - aus Angst.

Wie BMW sein Stammwerk umbauen will Der Autobauer möchte mehr Verbindung zur Stadt und zum Olympiapark und forderte Architekturbüros auf, einen Masterplan zu erstellen. Statt eines Siegers gibt es nun zwei Favoriten.

